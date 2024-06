Emergenza in mare al largo di Grado: la motonave Audace imbarca acqua, 80 persone soccorse

E' a rischio affondamento la motonave Audace, che sta imbarcando acqua al largo delle acque di Grado. A bordo c'erano un'ottantina di persone: 76 passeggeri e quattro persone dell'equipaggio, ma la capitaneria conferma che tutti sono già stati portati dalle zattere di salvataggio ai mezzi di soccorso e attualmente sono in corso le operazioni di sbarco, probabilmente al porto di Grado. Le persone stanno bene e non ci sono feriti. Dopo l'attivazione del protocollo di maxi emergenza sono intervenuti sul posto la capitaneria di porto, i vigili del fuoco e la guardia di finanza. Le operazioni sono state coordinate dal centro di soccorso della guardia costiera di Trieste e sono stati inviati a circa 5 miglia dalla costa mezzi navali e un aeromobile della guardia costiera. Vigili del fuoco sul posto con elicottero Drago, imbarcazioni, sommozzatori. La motonave stava viaggiando sulla rotta da Grado a Trieste. Alle ore 14 la motonave stava affondando dalla parte della prua.

La motonave Audace è stava varata nel giugno 2023 nella Marca, in particolare nel cantiere nautico Studioplast di Lughignano, a Casale sul Sile. Si tratta di un'imbarcazione lunga 22,50 metri, larga 5,5 metri e che puà trasportare 200 persone sedute (120 coperti, 80 all'esterno, sul ponte) e 30 biciclette. Audace veniva impiegata lungo la linea Trieste-Grado ed era molto frequentata: la motonava Adriatica, in servizio in questa tratta, ha trasportato nel corso dell'estate 2023 quasi 16mila passeggeri.