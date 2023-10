Granata inesplosa della Prima Guerra Mondiale trovata in un vigneto

Gli specialisti del 3^ Reggimento Guastatori dell’Esercito sono interventi martedì 3 ottobre a Colle Umberto per la messa in sicurezza e la neutralizzazione di un ordigno bellico inesploso, prodotto in Italia e risalente alla Prima Guerra Mondiale.

L’ordigno era stato segnalato nei giorni scorsi ai carabinieri di Vittorio Veneto dal proprietario di un vigneto in Via Pastrengo che, notando la presenza del reperto nel terreno, aveva dato subito l’allarme ai militari. La granata d'artiglieria calibro 75 è stata fatta brillare in sicurezza martedì 3 ottobre alla Cava Merotto di Colle Umberto. Le operazioni si sono concluse con successo, senza nessun danno a cose o persone. Al termine dell'intervento l'area dell'esplosione è stata bonificata.