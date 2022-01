Si avventurano con l'auto sportiva sul Monte Grappa: recuperati dal soccorso alpino

Ci ha pensato ancora il soccorso alpino, a salvarli: nuovo caso (dopo quello occorso domenica scorsa) di persone bloccate con l'auto sul Monte Grappa causa neve in una strada in cui il traffico è vietato per chiusura stagionale. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio: intorno alle 17.50 il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato - su richiesta dei vigili del fuoco e del Suem 118 - per una coppia che, con l'intenzione di raggiungere Cima Grappa, si era immessa con la propria Audi TT sulla strada provinciale che dal Monte Tomba porta sul Grappa, salvo rimanere piantata nella neve dopo il Monte Palon. In collaborazione con i vigili del fuoco, una squadra ha raggiunto in quad i due (un 41enne di Castelfranco Veneto e una 28enne di Abano Terme) e li ha trasportati fino al fuoristrada per accompagnarli poi a Possagno. Il soccorso alpino ribadisce che, a parte la Strada Cadorna, il resto della viabilità risulta chiuso al traffico e le carreggiate sono quasi ovunque ricoperte di neve e ghiaccio.