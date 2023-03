Padre e figlio bloccati nella neve sul Grappa, salvati dal soccorso alpino

Ieri sera alle 20.30, su richiesta dei Carabinieri di Montebelluna che avevano ricevuto la chiamata, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del 118 di Treviso, per due persone rimaste bloccate con l'auto in zona Malga Archieset. Padre 45enne e figlio tredicenne di Venezia erano saliti da Fietta per poi scendere verso la Valle di Archeset, lungo la provinciale 141, chiusa in periodo invernale. La presenza ancora di parecchia neve a nord ha però fatto sprofondare l'auto. L'uomo ha cercato per alcune ore di liberarla, invano. Una squadra, geolocalizzato il punto, ha raggiunto padre e figlio e li ha recuperati, spostando l'auto e riportandola sulla strada battuta. L'intervento si è concluso poco prima delle 22.