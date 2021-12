Al bar senza Green Pass: cliente multato dalla polizia

Stava godendosi la sua consumazione seduto al tavolo di un bar in Via Carducci a Conegliano quando gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per un controllo dei Green Pass. Il cliente è risultato sprovvisto di certificazione verde ed è stato sanzionato con 400 euro di multa, come previsto dalla normativa in vigore.

Gli altri controlli

Gli agenti del commissariato di Conegliano, sempre in Via Carducci, hanno anche arrestato a tarda notte un 31enne romeno, privo di documenti. Accompagnato in Commissariato e fotosegnalato, l'uomo è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità giudiziarie romene a novembre scorso per un furto in abitazione. I poliziotti lo hanno trovato in possesso della chiave di una Smart parcheggiata nelle vicinanze, rubata a Codognè nel corso della notte. Per lui è scattata anche la denuncia per furto aggravato. Nell'ambito dei controlli sul territorio una pattuglia della polizia, in Via del Ruio, ha controllato un 34enne italiano in possesso di un grammo di marijuana e, in Piazza Calvi, un cittadino marocchino in possesso di 1,8 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.