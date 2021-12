Super Green Pass, nove persone multate: sanzionato un locale

Nove persone multate e un locale sanzionato: è questo il bilancio dei primi controlli nella Marca dopo l'entrata in vigore del Super Green Pass. Da lunedì 6 dicembre ad oggi le forze dell'ordine, il personale di Mom e Trenitalia hanno controllato 2490 cittadini.

Nove le persone trovate in possesso di Green Pass non valido, mentre un locale di Treviso, su 191 attività controllate, è stato sanzionato per il mancato rispetto delle nuove norme. A questi controlli, disposti dalla Prefettura e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (presieduto dal Prefetto Maria Rosaria Laganà) si sono aggiunte le verifiche effettuate dai controllori Mom, per le quali non sono stati segnalati particolari problemi. «Tutti i controlli - concludono dalla Prefettura - si sono svolti con la più ampia collaborazione degli utenti del trasporto e dei gestori degli esercizi».