Lavorava utilizzando due Green Pass falsi: commessa denunciata

Nella serata di sabato 27 novembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Vittorio Veneto hanno sorpreso una commessa di 23 anni in un esercizio commerciale della zona, in possesso di un Green Pass rilasciato due giorni prima dall’ospedale di Conegliano. La certificazione è risultata falsa, come confermato dalla struttura sanitaria. I militari dell'Arma hanno perquisito casa alla commessa trovando un secondo certificato falso, non ancora utilizzato dalla giovane. La 23enne è stata denunciata in stato di libertà per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.