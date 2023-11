Malore mentre canta a una festa: Greta ricoverata in Rianimazione a 30 anni

Amici e familiari sono ancora sotto choc: da sabato sera, 28 ottobre, Greta Businello è ricoverata all'ospedale Ca' Foncello dopo aver avuto un malore improvviso durante una festa tra amici. Portata d'urgenza in elisoccorso da Mansuè a Treviso, le condizioni della 30enne sarebbero ora in lento miglioramento.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Greta è molto conosciuta in paese per la sua attività di volontaria della Pro loco. Sabato sera la giovane stava partecipando a una festa a sorpresa, organizzata con gli amici di sempre, per salutare una ragazza della compagnia in partenza per l'estero. Tutto sembrava procedere al meglio, i ragazzi stavano cantando in gruppo quando, poco prima delle 23.30, Greta è crollata a terra all'improvviso, priva di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi: in un primo momento la giovane non rispondeva ai tentativi di rianimazione: la causa più probabile sarebbe un arresto cardiaco. Mamma Claudia, anima del volontariato locale, ha creato in questi giorni un gruppo WhatsApp per la figlia dal titolo: "Una preghiera per Greta". Un modo per far sapere ad amici e conoscenti l'incidente occorso alla giovane e, allo stesso tempo, creare una catena di solidarietà per stare idealmente vicini a Greta durante i giorni di ricovero in ospedale. Il gruppo su WhatsApp ha superato in pochi giorni i 500 partecipanti.