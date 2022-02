Grigliata a base di alcol e sesso: tre calciatori a processo per stupro

Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza che ha deciso di denunciarli, portando il caso in tribunale. Questa la pesatissima accusa da cui dovranno difendersi tre giovani calciatori che sono stati rinviati a giudizio dal gip del tribunale di Belluno. Si tratta dell'argentino Guido Santiago Visentin, 21enne recente acquisto del Cittadella (valore di mercato 200mila euro ed ex calciatore anche di Pordenone, Belluno, Virtus Vecomp e Crotone), Federico De Min, 24enne bellunese, attualmente terzino dell'Eclisse Pievigina (milita nel campionato di Eccellenza), e Matteo Verdicchio, 23enne bellunese dell'Asd Nogarè (terza categoria). A riportare la notizia è stato il Gazzettino di Belluno in edicola oggi, 10 febbraio.

La denuncia presentata dalla ragazza, su cui la Procura di Belluno ha svolto i dovuti accertamenti, si riferisce ad un festino avvenuto nel giorno di Ferragosto 2020: una grigliata a base di alcool e musica che si è svolta in una villa di Visome, frazione a sud di Belluno. La presunta vittima dello stupro ha riferito di essersi appartata in una stanza, per riposare e di essere stata raggiunto dai tre ragazzi che l'avrebbero costretta a subire atti sessuali. La giovane avrebbe urlato loro di smetterla ma loro avrebbero continuato replicandole di "stare zitta". I tre calciatori rischiano ora una pena tra gli 8 e i 14 anni. Per ora le società calcistiche di appartenenza non hanno voluto commentare la vicenda, ne' sarebbero stati presi provvedimenti nei loro confronti.