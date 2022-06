Lotta allo spaccio, 800 interventi in quattro anni: premiato il cane-finanziere Escor

Tra il 2018 e il 2022 ha partecipato a 800 missioni durante le quali ha permesso di scovare un quantitativo incalcolabile di droghe di vario tipo, portando alla denuncia di 72 persone, 13 delle quali arrestate, con 728 segnalati alla Prefettura di Treviso come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono i numeri eccezionali di Escor, uno splendido esemplare di pastore tedesco grigio, di sei anni e mezzo, componente del nucleo mobile del gruppo di Treviso della Guardia di Finanza. In occasione della festa per il 248° anniversario dalla fondazione delle fiamme gialle è arrivato il giusto riconoscimento per lui e la sua guida, l'appuntato scelto Ilenio Valenti che da oltre quattro anni lo affianca.

Un cane che è nato già come finanziere. «Abbiamo un centro di allevamento e addestramento a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia -spiega la guida di Escor- li si addestrano, vengono scelti in base ad alcune peculiarità, disponibilità al gioco, il fatto di poter stare in mezzo alle persone perchè il nostro è soprattutto un lavoro a contatto con la gente. I suoi ambiti di servizio sono l'aeroporto, le stazioni, le autostazioni, appostazioni e anche su strada». Escor è stato premiato per il suo stato di servizio: si è distinto in decine di operazioni di servizio.

Come segnala se qualcosa non va? «Tramite la segnalazione, il cane viene addestrato attraverso il gioco -racconta Valenti- il cane si deve divertire durante la ricerca e quando segnala: o si mette seduto oppure un ambiente in cui c'è tanto passaggio, come l'aeroporto o la stazione, segue la persona e si siede davanti questo ci fa capire che è meglio controllare, c'è qualcosa di strano».