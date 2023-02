Ospedale San Giacomo, guasto alle linee telefoniche: centralini in tilt

Linee telefoniche in tilt all'ospedale di Castelfranco Veneto: dalle prime ore di questa mattina, venerdì 10 febbraio, tutte le linee telefoniche di reparti e servizi del presidio ospedaliero risultano guaste e, non appena si prova a telefonare, la linea cade subito.

Il guasto sarebbe dovuto ad alcuni problemi tecnici in fase di risoluzione dagli addetti. Funzionano invece tutte regolarmente le linee interne dell'ospedale. «Contiamo di risolvere il problema nel minor tempo possibile e ci scusiamo per il disagio» chiudono dall'Ulss 2 in una nota ufficiale.