Treno carico di propilene bloccato sulla Treviso-Vicenza: guasto alle cisterne

Un treno merci carico di propilene è stato fermato poco dopo essere partito dalla stazione di Treviso per un guasto alle cisterne. La segnalazione è arrivata nella mattinata di mercoledì 17 novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso con due squadre, insieme al caposervizio, al funzionario locale e al Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale).

Il convoglio, adibito al trasporto di sostanze pericolose, è fermo sulla linea Treviso-Vicenza, all'altezza del quartiere San Giuseppe di Treviso. Il sopralluogo tecnico non avrebbe riscontrato grosse criticità: «Al momento la situazione rimane sotto controllo» assicurano i pompieri intervenuti sul posto. Limitati i disagi per la circolazione dei treni passeggeri nel corso della mattinata. Al momento tutti i treni in partenza da Treviso risultano in orario.