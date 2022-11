Finisce fuori strada con l'auto, era sotto effetto di sostanze stupefacenti

Esce di strada con l'auto: stava guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per la donna, una giovane residente nella zona di Asolo, è scattato il ritiro della patente, una sospensione del documento di guida da 1 a 2 anni e una multa che andrà dai 1500 ai seimila euro.

È l’esito di uno dei due incidenti stradali rilevati lo scorso weekend dal servizio di polizia locale associata dell’Asolano, competente per i Comuni di Asolo, Fonte e Maser, nel corso della nuova operazione di controllo sulle strade nel fine settimana. Le pattuglie hanno controllato in tutto 45 veicoli. Nessun conducente è risultato positivo all’alcoltest, tuttavia si conferma il problema della guida senza cinture di sicurezza: ben 5 i trasgressori scoperti dagli agenti. Per ciascuno si è provveduto alla decurtazione di 5 punti dalla patente oltre a 83 euro di sanzione amministrativa. Durante i servizi di controllo la polizia locale ha inoltre fermato un veicolo senza assicurazione e un altro senza revisione. Nel primo caso è stata data una sanzione di 860 euro con sequestro del veicolo, nel secondo è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo e oltre 170 euro di multa.