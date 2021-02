Guida senza patente, in auto aveva droga e coltello a serramanico: denunciato

Venerdì 19 febbraio i carabinieri di Treviso hanno fermato lungo la "Feltrina" un 42enne residente in provincia di Venezia. Sequestrata l'arma e la dose di marijuana

I carabinieri di Treviso hanno denunciato per porto abusivo di armi un cittadino veneziano, classe 1979, gravato da precedenti penali. Nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio, l'uomo era stato fermato lungo la strada regionale "Feltrina", nel Comune di Treviso. I carabinieri l'hanno trovato per l'ennesima volta alla guida senza patente. In auto il guidatore aveva anche un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri e una dose di marijuana. Coltello e marijuana sono stati sequestrati dai militari dell'Arma.