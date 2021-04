Guida per 27 anni senza aver mai preso la patente: 5mila euro di multa

Dai 18 ai 45 anni ha continuato a guidare senza mai aver sostenuto l'esame pratico per la patente. Nessuna pattuglia era riuscita a fermarlo in 27 anni almeno fino a ieri mattina, mercoledì 21 aprile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", protagonista della vicenda è L.G. un artigiano italiano residente a Paese. Verso le 7.30 gli agenti della polizia locale di Istrana e Morgano gli hanno intimato l'alt in Via Battisti mentre l'uomo stava andando a lavoro al volante del furgone di cui era co-intestatario. Non avendo mai preso la patente il 45enne ha cercato di fuggire: ne è nato un inseguimento andato avanti per più di otto chilometri e terminato in prossimità del centro di Padernello con il fermo del guidatore grazie all'intervento di una seconda pattuglia della polizia locale. A quel punto il 45enne ha dovuto confessare la verità: aveva frequentato da giovane la scuola guida, sostenendo però solo l'esame di teoria. I vigili gli hanno fatto una multa da 5mila e 100 euro, tre mesi di fermo per il mezzo. L'uomo rischia ora un'ulteriore sanzione dalla Prefettura di Treviso per non essersi fermato all'alt: l'importo può andare dagli 80 ai 300 euro.