Guida ubriaca e finisce fuori strada, 25enne denunciata

Non accenna a fermarsi la lunga scia di automobilisti sorpresi alla guida in evidente stato di ebrezza sulle strade della Marca. I carabinieri di Casale sul Sile sono intervenuti nelle scorse ore a Casier dove l'auto guidata da una 25enne residente a Scorzè era finita fuori strada, fortunatamente senza conseguenze gravi per la guidatrice né per altri automobilisti.

Sottoposta all'alcoltest la giovane è risultata però avere un tasso alcolico ben oltre al limite consentito. Oltre al ritiro della patente la 25enne è stata denunciata. I carabinieri del Nor di Castelfranco Veneto hanno invece denunciato un 39enne residente a Riese Pio X ed un 52enne residente a Castelfranco Veneto, entrambi risultati positivi all’alcool test durante un controllo stradale. Per entrambi, inevitabile, è scattato anche il ritiro della patente.