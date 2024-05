Ha un incidente stradale e non versa le tasse automobilistiche, assolto un 40enne tabaccaio

Assolto perché il fatto non sussiste. Si è conclusa così, oggi 31 maggio, l'odissea giudiziaria di un tabaccaio di Susegana (difeso dall'avvocato Pietro Dalla Libera) accusato di peculato per non aver versato somme, circa 800 euro, che erano dovute dall'Erario per le tasse automobilistiche. Il pubblico ministero Gabriella Cama aveva invece chiesto una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione.

La vicenda risale al 2016 quando l'imputato, un uomo 40enne, sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale e, non avendo nessuno a cui lasciare il negozio, lo avrebbe chiuso in attesa di stare meglio. Nel frattempo però era scaduta una tranche di pagamento relativa a bolli automobilistici. L'imputato avrebbe avuto cose ben più importanti di cui occuparsi e quella cifra, suo dire, era finita del dimenticatoio. Ricevuta una telefonata di sollecito e lui aveva subito effettuato il pagamento con i soldi che, peraltro, erano rimasti depositati nel conto dell'attività commerciale.

Chi si è ricordato bene del debito è stato però l'Erario che, riscontrato che i soldi erano rimasti nella cassa della tabaccheria, aveva informato la Guardia di Finanza che non solo aveva confermato l'ammanco relativa all'incasso di una settimana ma aveva passato anche al setaccio l'intera contabilità, senza però contestare nessuna altra infrazione.

«La cifra è piuttosto bassa - ha detto il difensore - e il mio assistito, non appena ha avuto consapevolezza dell'errore, ha provveduto subito ad effettuare il versamento. Tenendo conto delle circostanze, e cioè la chiusura del negozio per forza maggiore, mi pare di poter dire che si sia trattato soltanto di un fraintendimento».