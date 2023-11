/ Piazzale dell'Ospedale

Halloween, notte alcolica: decine di giovani finiscono in pronto soccorso

Centralini del Ca' Foncello presi d'assalto nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre. Decine di giovani in pronto soccorso in coma etilico o per abuso di sostanze alcoliche