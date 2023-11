Halloween, due giovani in coma etilico: in decine al pronto soccorso

Notte da incubo per gli operatori del Suem 118 di Treviso: Halloween 2023 si è chiuso con un bilancio di decine di giovani ubriachi finiti in ospedale nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1º novembre. Dopo mezzanotte, ai centralini del pronto soccorso di Treviso, una pioggia di telefonate e richieste d'aiuto da parte di amici di giovani finiti in coma etilico o di ragazzi che avevano esagerato con l'alcol.

Il bilancio finale parla di 15 giovani soccorsi in strada dagli operatori del Suem 118: la metà di loro non ha ancora compiuto 18 anni. Dieci ragazzi sono stati portati al Ca' Foncello dove due di loro si trovano ancora ricoverati in coma etilico. Altri tre ragazzi sono stati soccorsi negli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, due al pronto soccorso di Conegliano. Un vero e proprio bollettino di guerra, commentato così dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi: «Ai giovani bisogna far capire che ci può divertire anche senza sballarsi. Per prima cosa voglio ringraziare tutti gli operatori del Suem 118 che sono stati impegnati tutta la notte per prestare soccorso a chi ne aveva bisogno. La cosa che più mi preoccupa è vedere che quasi la metà dei ragazzi soccorsi non è ancora maggiorenne, divertirsi così non ha alcun senso e, se ogni anno devono essere questi gli effetti della notte di Halloween, sarebbe meglio abolirla» chiude Benazzi.