Trovato con hashish e marijuana in casa, spacciatore finisce ai domiciliari

Sono stati concessi gli arresti domiciliari al giovane di Istrana arrestato il 25 settembre scorso dopo che in casa gli sono stati travati hashish e marijuna. Il 19enne si è presentato questa mattina davanti al gip per la convalida e l'interrogatorio di garanzia, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il ragazzo, conosciuto dalle forze dell'ordine, nel corso di una perquisizione domiciliare e personale era stato trovato in possesso di 500 grammi di hashish e 140 di marijana, oltre che di due bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. I carabinieri di Istrana, una volta appurata l'evidente attività di spaccio, hanno dunque arrestato in flagranza di reato il 19enne, subito trasferito nelle casa circondariale di S. Bona. Il materiale trovato è stato posto sotto sequestro.