I carabinieri li trovano ubriachi alla guida: denunciati un 42enne ed un 25enne

A seguito dei controlli su strada svolti nella nottata tra sabato e domenica dai carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, tre persone sono state segnalate all'Autorità giudiziaria. Il primo caso riguarda unn 42enne, già privo di patente di guida, che è stato fermato verso la mezzanotte scorsa alla guida di un fuoristrada in viale della Repubblica a Treviso e che è poi risultato positivo all'alcoltest e quindi deferito per guida in stato di ebbrezza e con patente di guida revocata. A casale sul Sile, invece, un 25enne è stato controllato verso le 2 di notte di oggi mentre si trovava alla guida di auto. Sottoposto all'alcoltest, è risultato anch'egli positivo e, dunque, la patente di guida gli è stata ritirata. Infine, a Oderzo, i carabinieri hanno individuato un 20enne in possesso di un bastone telescopico a molla. Il giovane è quindi stato deferito per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, mentre il bastone è stato sequestrato.