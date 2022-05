Il rombo delle moto e gli applausi: in mille per l'ultimo saluto a Pluggy. Le nipoti: «Ti perdoniamo»

Tanti bikers, sia trevigiani che da fuori città, baristi, ristoratori, avvocati, tanti amici oltre a cumuni cittadini. Erano più di mille le persone che nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, hanno partecipato al funerale di Luca "Pluggy" Simionato, il 54enne morto suicida lunedì scorso, 23 maggio, a causa del forte dolore causatogli dalla perdita della moglie, Giovanna Vanin, 55 anni, il cui funerale si è svolto regolarmente il giorno seguente, in un clima surreale, di choc e rabbia per due lutti così ravvicinati e difficili da digerire. Il clima nella chiesa di Santa Maria del Rovere, durante le esequie officiate da don Adelino Bortoluzzi, è stato certamente più sereno e conciliante rispetto a quello avvenuto a Quinto di Treviso. La chiesa era stracolma di persone, tanto che molti sono stati costretti ad attendere all'esterno l'uscita della bara bianca del feretro, adornata con fiori arancioni e gialli. Al termine l'autobara si è allontanata tra gli applausi dei presenti che si sono stretti attorno ai due fratelli di Luca, Claudio e Luigi, e i nipoti.

«Caro Luca, è difficile dirti ciao per l'ultima volta -ha detto don Adelino durante l'omelia- ed è molto doloroso non vederti più accanto alla tua amata Giovanna che sua mamma so che porta ancora nel cuore ma è difficile anche non vederti più in mezzo alle tue moto e sorridevi verso chiunque aveva bisogno di te. Se noi siamo qui è perchè ci hai lasciato tutti senza parole. Sgomenti e allo stesso tempo incapaci di capire, in profondità, le ragioni della tua scelta, così pacata, lucida ma anche così attenta a tutte le persone verso le quali avevi vincoli, legami, contatti e dei compiti da svolgere».

"Hai deciso di andare via da questo mondo solo dopo aver sistemato tutto -continua ancora don Adelino- hai lasciato dei biglietti perchè la tua assenza non creasse danno a nessuno, hai saldato insieme amore e libertà e questo ci ha disorientati tutti. Ancora una volta ci hai spiazzato come tante volte hai spiazzato i tuoi fratelli che sono qui a salutarti. Sei tu che hai scelto di congedarti da questa vita e oggi chi chiedi di rispettrare il tuo gesto e di non giudicarlo anche perchè nessuno di noi può entrare nel cuore di un'altra persona fino in fondo, soprattutto quando questa persona è giudata da una sofferenza estrema, terribile, devastante per una scomparsa che lascia sgomenti e senza speranza. Quindi noi Luca rispettiamo oggi la tua volontà ma non chiedere a noi di non piangere, di non restare male per questo gesto o di non sentire il grande vuoto che lasci nel cuore della mamma della Giovanna, dei fratelli, dei tuoi nipoti, delle persone che sono qui a salutarti».

«Credo che in questo momento, in ognuno di noi, tu abbia lasciato pensieri diversi -ha detto una delle nipoti leggendo un messaggio al termine della celebrazione- anche di rabbia e dispiacere ma la forza più potente che ci sia è il perdono e io ci credo tantissimo e io sono qui per dirti che ti perdono perchè hai amato la zia e tutti noi fino all'ultimo abbraccio. Non preoccuparti, faremo tutti i bravi come ci dicevi sempre. Fai buon viaggio».