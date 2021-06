Ubriaco alla guida, via la patente ad un imprenditore

Controlli straordinari dei carabinieri nelle serate di lunedì 14 e martedì 15 giugno sulle strade della Castellana: impiegati per l'occasione 24 militari e 12 mezzi dell'Aliquota Radiomobile di Castelfranco Veneto, con il supporto delle stazioni della Compagnia.

Le principali arterie monitorate sono state la sr 53 nel comune di Castelfranco Veneto, la sp 667 ad Altivole, la sp 68 a Morgano e la sr 245 a Castello di Godego. Complessivamente sono stati controllati 74 mezzi, sui quali viaggiavano 123 persone.

Due le persone finite nei guai per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un imprenditore di Castelfranco Veneto e di un operaio di Rossano Veneto, ai quali è stato riscontrato un tasso alcolemico rispettivamente di 1,26 e 0,55 g./l., cui ha fatto seguito il ritiro delle rispettive patenti di guida. Altre 3 contravvenzioni al codice della strada sono state elevate per trasgressioni alle norme che regolano la circolazione. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, durante tutta la stagione estiva, continueranno ad intensificare i controlli sulle strade della Castellana.