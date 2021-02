Paura a Meduna, prende fuoco un capannone agricolo

Il rogo si è scatenato nel pomeriggio di sabato in località Mure, in via Pascoli. La struttura ha subito danni importanti

Momenti di paura sabato verso le ore 16.30 a Meduna di Livenza. In via Pascoli, in località Mure, per motivi ancora poco chiari è difatti improvvisamente andato a fuoco un capannone agricolo di circa 330 metri quadri, usato come ricovero per vitelli e ricovero attrezzi. Sul posto si sono dunque subito portati i vigili del fuoco del distaccamento di Motta insieme ad altre squadre di rinforzo dalla provincia, oltre alla protezione civile e alla polizia locale. Le fiamme alte e il fumo denso hanno da subito impegnato in maniera importante i pompieri, tanto che ci è voluto diverso tempo per spegnere le fiamme, anche perché all'interno erano presenti molteplici scorte di paglia, fieno e legna. Al momento non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti.