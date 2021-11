Incendio vicino a un condominio di 5 appartamenti: paura per i residenti

Incendio nella notte in Via Monte Ortigara a Cavaso del Tomba. Verso le ore 3 di giovedì 4 novembre, i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti con due automezzi e una squadra di volontari di Asolo per un incendio di materiale edile, divampato a pochi metri di distanza da un condominio di cinque appartamenti. Fortunatamente l'intervento provvidenziale dei soccorsi ha evitato che le fiamme raggiungessero la palazzina. Nessun appartamento è stato evacuato e l'allarme è rientrato alle prime luci dell'alba.