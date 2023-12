Principio d'incendio nella foresteria aziendale: appartamento inagibile

Erano le 12:40 di lunedì 11 dicembre quando i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piovega a Pieve del Grappa per un principio d’incendio all’interno di un appartamento utilizzato come foresteria da una ditta per i propri dipendenti: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco Veneto con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio a tutto l'appartamento, completamente invaso dal fumo. Le cause del principio d’incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di bonifica e arieggiamento dell’appartamento sono terminate dopo circa due ore e mezza. L'alloggio è stato dichiarato inagibile fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità.