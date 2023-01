Asolo Gold in fiamme, incendio devasta l'azienda di San Zenone

Asolo Gold in fiamme nella serata di lunedì 30 gennaio. Poco prima delle ore 19 di lunedì 30 gennaio un imponente incendio è divampato all'interno dell'azienda di Via delle Industrie a Liedolo (San Zenone degli Ezzelini). La ditta è azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di gioielli in oro e platino.

Le fiamme hanno interessato soprattutto il retro dello stabilimento dove, in un primo momento, si temeva potessero esserci delle bombole di gas. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, raggiunti poco dopo dai colleghi di Asolo e dagli altri distaccamenti della Marca. Imponenti le dimensioni dell'incendio con una nube di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Il Comune di San Zenone raccomanda ai cittadini di evitare di recarsi sul posto per non intralciare le operazioni di soccorso e spegnimento ancora in corso.