Auto prende fuoco in autostrada: devono intervenire i vigili del fuoco

Momenti di paura domenica mattina, verso le 10.25, lungo l'autostrada A27 a Mareno di Piave, in direzione Belluno. Un'auto in corsa ha difatti improvvisamente preso fuoco, probabilmente per un cortocircuito, e in breve è stata completamente divorata dalle fiamme. Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che in breve hanno spento il rogo. Fortunatamente nessuno è comunque rimasto ferito.