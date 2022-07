Auto elettrica prende fuoco in officina: intervengono i vigili del fuoco

Poco prima delle 8 di sabato mattina, 9 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Giuseppe a Conegliano per l’incendio di un'auto elettrica divampato all’interno dell’officina di una concessionaria: nessuna persona è rimasta ferita nel rogo.

I pompieri, arrivati con un'autopompa e un'autobotte, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando il coinvolgimento di tutta la struttura. L'auto elettrica, una volta spenta, è stata trainata fuori e portata con un carro attrezzi in un'aera all'aperto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei carabinieri mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore dall'inizio dell'intervento.