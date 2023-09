Auto prende fuoco in corsa, conducente miracolato

Attimi di paura, giovedì pomeriggio intorno alle ore 16, per un incendio che ha letteralmente distrutto un’automobile in Via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa. Il conducente del mezzo, accortosi del fumo che stava uscendo dal cofano, ha subito arrestato l'auto, accostando a bordo strada, riuscendo a scendere senza riportare ferite pochi attimi prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

A spegnere il rogo i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. In corso l’accertamento sulle cause dell'incendio. L’intervento di messa in sicurezza dell’area è terminato alle 18:40.