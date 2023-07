Auto prende fuoco in corsa, il conducente scende e si salva

Poco prima delle ore 16, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Crevada a Refrontolo per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente stava percorrendo la strada, quando si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco.

I pompieri arrivati da Conegliano hanno spento con la schiuma la vettura andata irrimediabilmente distrutta. Le cause delle fiamme, di probabile natura elettromeccanica, sono ora al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento sono terminate dopo circa un’ora. Un incendio molto simile a quello che domenica sera aveva coinvolto un pulmino andato a fuoco in A27, sul Fadalto, in direzione Venezia. Pesanti i rallentamenti alla circolazione con uscita obbligata al Lago di Santa Croce. La viabilità era tornata alla normalità solo nella notte tra domenica e lunedì.