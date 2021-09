Auto si incendia nei pressi di un capannone: tempestivo l'intervento dei pompieri

Mattinata di interventi per i vigili del fuoco di Treviso. Verso le 9.35 di oggi, sabato 25 settembre nei pressi del portone di ingresso di un capannone lungo via Castellana, una station-wagon di colore grigio ha improvvisamente preso fuoco, forse per un cortocircuito interno. Sul posto si sono dunque subito portati i pompieri che in breve tempo hanno spento le piccole fiamme che si sprigionavano dal vano motore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ed i danni al mezzo sono rimasti contenuti.