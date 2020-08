Autocarro divorato dalle fiamme in un'autodemolizione: indagano i carabinieri

Momenti di paura domenica per un incendio improvviso che ha completamente distrutto un'autocarro all'interno dell'Autodemolizioni Minello a Signoressa di Trevignano, in via Piavesella. Verso le 18.42, infatti, i proprietari del mezzo sono stati allertati dai vigili del fuoco, in precedenza richiamati sul posto da alcuni passanti preoccupati, che una bisarca posteggiata all'esterno della struttura aveva preso fuoco.

Fortunatamente i pompieri hanno in breve tempo spento il rogo e contenuto i danni provocati, anche perché se fosse divampato, coinvolgendo altri mezzi, avrebbe arrecato danni decisamente superiori. In ogni caso, a rimanere comunque lievemente danneggiato è stato anche un carro attrezzi parcheggiato nelle vicinanze.

Infine, sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Al momento, infatti, si valutano sia l'ipotesi del corto circuito elettrico che dell'atto doloso. Proprio per questi motivi la bisarca è stata posta sotto sequestro per accertamenti e analisi che verranno eseguiti dalla Polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.