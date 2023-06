Incendio in azienda agricola, nube di fumo altissima: cittadini invitati a chiudere le finestre

Dalle prime ore di venerdì mattina, 1º giugno, sono in corso le operazioni di spegnimento di diverse rotoballe di fieno andate a fuoco presso un’azienda agricola di Morgano, in Via Castellana.

Dalle 6.30 i pompieri con due autopompe e due autobotti provenienti dal comando centrale e dal distaccamento di Castelfranco Veneto, per un totale di 12 operatori al lavoro. Fortunatamente non sembrano esserci danni a persone e animali ma la nube di fumo scaturita dall'incendio e portata dal vento ha raggiunto non solo Morgano ma anche i comuni limitrofi come Zero Branco e Quinto di Treviso.

L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Daniele Rostirolla, si è subito recata sul posto e ha appreso dal caposquadra dei vigili del fuoco che la situazione è sotto controllo e non sussistono ulteriori pericoli. Dal punto di vista ambientale il sindaco ha però contattato Arpav per attivare il monitoraggio della qualità dell’aria anche se, da una prima indagine, sembra che non sussistano pericoli particolari di inquinamento. In ogni caso il Comune sta seguendo passo passo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area: a tutti gli abitanti della zona è stato consigliato di chiudere le finestre e non sostare in spazi aperti in prossimità della zona limitrofa all’incendio, fino a comunicazione di cessata emergenza.