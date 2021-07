Incendio in un campo vicino ad un'azienda agricola: tre squadre di pompieri al lavoro

Domenica 25 luglio in Via Eleonora Due a Ponzano Veneto i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere diverse sterpaglie andate a fuoco. Nessun danno, né feriti

Dalle ore 10.15 di domenica 25 luglio tre squadre di vigili del fuoco sono al lavoro in Via Eleonora Duse a Ponzano Veneto per un incendio divampato in un campo nelle vicinanze di un'azienda agricola locale. I pompieri sono intervenuti con un'autopompa serbatoio, un'autobotte ed una campagnola con modulo boschivo. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per alcune ore ma, al momento, non si registrano danni né feriti. Sul posto anche i carabinieri.