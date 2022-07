Due incendi in poche ore: vigili del fuoco a lavoro

Caldo e temperature roventi non danno tregua alla Marca: nel pomeriggio di sabato 23 luglio due nuovi incendi sono divampati a Vidor e Castelfranco Veneto interessando due imprese della zona.

La prima chiamata ha visto coinvolti il personale di Avab Valdobbiadene insieme ai vigili del fuoco. Dalla sede Avab i soccorritori si sono accorti del principio d'incendio all'esterno del capannone di un'officina di macchine agricole. A prendere fuoco dei bancali di legno e alcuni vetri, esplosi per il caldo. L'intervento tempestivo sul posto dei soccorsi ha impedito alle fiamme di danneggiare anche l'interno del capannone. Grazie al supporto dei pompieri la situazione è tornata alla normalità già verso le ore 20. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

Pochi minuti dopo l'incendio di Vidor, verso le ore 19.30 di sabato 23 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un secondo principio d’incendio all’interno di un parco rottami di Via dell’Economia a Castelfranco Veneto. Sul posto due squadre di pompieri per spegnere le fiamme ed eseguire la bonifica. Anche in questo caso nessun ferito e danni limitati.