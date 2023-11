Incendio rifiuti fuori dal Bar Borsa: vigili del fuoco salvano il locale dalle fiamme

Intervento dei pompieri di Castelfranco Veneto poco dopo la mezzanotte di domenica 12 novembre: la situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora. A dare l'allarme alcuni residenti. All'origine del rogo non si esclude la pista dolosa

Poco prima dell’alba di domenica 12 novembre i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti in Piazza Giorgione per un principio di incendio rifiuti all’esterno del Bar Borsa. Le fiamme hanno rischiato di propagarsi non solo all'esterno ma di danneggiare anche il noto locale del centro.

Provvidenziale l'intervento dei pompieri, arrivati nel giro di pochi minuti dopo l'allarme partito da alcuni residenti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme dopo circa un’ora di lavoro con il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della zona: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita ma ora le cause del rogo sono al vaglio della squadra intervenuta. Non si esclude, al momento, l'ipotesi di un rogo doloso.