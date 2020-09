Barca in fiamme al largo del litorale jesolano, salvi i due passeggeri

La capitaneria di porto di Venezia è stata allertata domenica, in tarda mattinata, per un principio di incendio divampato a bordo di un’unità da diporto, a circa 2,5 miglia nautiche dal litorale jesolano.

Sul posto il gommone veloce Gc b111 della guardia costiera di Jesolo. Due le persone a bordo, entrambe di Treviso, messe in salvo fortunatamente senza lesioni né conseguenze per l'accaduto. La guardia costiera ha proseguito le operazioni di spegnimento delle fiamme mentre la capitaneria ha raggiunto il luogo dell'incendio per dare supporto. Al largo anche anche le unità dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.