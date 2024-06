Trevigiane le barche andate a fuoco a Murano: «Valevano 300mila euro l'una»

Le due barche andate a fuoco nella laguna di Venezia giovedì sera, 27 giugno, appartenevano alla Houseboat Holiday di Casale sul Sile. Venerdì 28 giugno si sono conclusi gli accertamenti di vigili del fuoco e periti dell'assicurazione.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dalle ricostruzioni dell'accaduto è emerso che l'incendio dei due "Minuetto 8" (barche da 13 metri e mezzo e 8 posti letto), è partito dal cortocircuito a uno dei motori a propulsione elettrica. Fortuna ha voluto che, al momento del rogo, i turisti austriaci che avevano affittato le barche si trovassero a cena al ristorante. Stanno tutti bene anche se hanno perso tutti i loro averi nel rogo delle due barche. Accompagnati dai soccorsi alla base di Casale sul Sile dove avevano affittato le houseboat, i turisti sarebbero già rientrati in patria nelle scorse ore. Le barche valevano 300mila euro l'una, erano nuove ed in regola con tutte le certificazioni di sicurezza. Si tratta del primo incidente di questo tipo per la Houseboat Holiday amministrata da Carlo Moretti. Le barche avevano fornelli elettrici e il gasolio, ma l'incendio è partito dal motore a propulsione elettrica, scelto nell'ottica di una mobilità sostenibile. Dopo l'incendio la società di Casale sul Sile ha deciso di interrompere, almeno per il momento, l'adozione di nuove imbarcazioni a motore elettrico.