Incendio boschivo nella valle della Cornosega: sul posto elicottero e vigili del fuoco

Intervento complicato quello che è scattato intorno all'ora di pranzo odierna da parte dei vigili del fuoco a Borso del Grappa, nella valle della Cornosega. Un importante incendio, fortunatamente circoscritto, si è difatti scatenato in un bosco della zona e le prime segnalazioni delle fiamme sono arrivate da alcuni parapendisti in volo sull'area interessata. Sul posto si sono dunque portati i vigili del fuoco volontari di Asolo e l'Avab Pedemontana del Grappa, oltre all'elicottero antincendio. Vista la situazione, difficilmente gestibile in quanto in zona impervia, è stato richiesto a tutti i parapendisti di non alzarsi in volo o atterrare quanto prima in zona sicura.

