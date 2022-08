Incendio nel bosco: in fiamme quasi 4mila metri quadrati di verde

Non si fermano gli incendi boschivi nella Marca: i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono dovuti intervenire anche la mattina di Ferragosto a Cordignano, nelle vicinanze del Parco degli ex Carbonai.

In fiamme un'area verde di ben 3.700 metri quadrati: il rogo è divampato verso le 9.30 di lunedì mattina. L'emergenza è rientrata verso mezzogiorno. I vigili del fuoco avevano chiesto in un primo momento il supporto anche dei volontari Avab di Vittorio Veneto e di alcune squadre da Pordenone. Alla fine però i pompieri vittoriesi sono riusciti ad avere da soli la meglio sull'incendio. Dalle prime testimonianze raccolte non ci sarebbero persone coinvolte. Tutte da chiarire invece le cause che hanno dato origine alle fiamme.