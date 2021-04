In fumo centinaia di bottiglie di prosecco: a fuoco il camion che le trasportava

Letteralmente in fumo: è la fine che hanno fatto centinaia di bottiglie di prosecco, trasportate a bordo di un autoarticolato che, nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 aprile, ha preso fuoco. Il camion stava viaggiando in autostrada, sulla A4, quando all'altezza dell'uscita di Latisana si è fermato e in poco tempo è stato avvolto dalle fiamme: il carico, centinaia di bottiglie di prosecco dell'azienda agricola Mionetto di Valdobbiadene (provincia di Treviso) è andato completamente distrutto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Portogruaro: ancora ignote le cause dell'incendio che si è sviluppato intorno alle 15.45 di oggi. Fortunatamente, a quanto si è appreso, il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.