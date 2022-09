Incendio alla Settentrionale Trasporti: camion prende fuoco

Camion in fiamme nel pomeriggio di domenica 25 settembre alla Settentrionale Trasporti di Possagno: un bilico dell'azienda, specializzata nel trasporto di rifiuti e materiali pericolosi, ha preso fuoco nel piazzale esterno della ditta. Sul posto si sono precipitate due squadre di vigili del fuoco, una da Asolo e l'altra da Montebelluna. Insieme a loro i militari dell'Arma. Nessuna persona sembra essere rimasta ferita nell'incendio, l'emergenza è rientrata in serata. Restano però da chiarire le cause che hanno dato origine al rogo.