Incendio in canonica, crolla parte del tetto: edificio inagibile

Canonica inagibile nella frazione di Barbisano, a Pieve di Soligo, per un incendio divampato poco dopo le ore 21 di venerdì sera, 19 gennaio, ha causato danni ingenti all'edificio. Una parte del tetto sarebbe crollata.

Sul posto, allertati dal sacerdote che si trovava all'interno della canonica, sono intervenuti i volontari della Protezione civile e i vigili del fuoco di Conegliano che sono riusciti a domare le fiamme, spegnendo l'incendio. Dalle ricostruzioni dell'accaduto sembra che il rogo sia scaturito da una probabile ostruzione alla canna fumaria. Provvidenziale non solo l'allarme dato subito dal sacerdote ma anche la collaborazione dei residenti, tra cui ci sarebbe un pompiere in pensione, allertato dal fratello che abita nelle vicinanze. I pompieri hanno lavorato fino a mezzanotte per spegnere il rogo. In attesa di ulteriori verifiche strutturali, l'edificio è stato dichiarato inagibile. Nessun problema, invece, per l'asilo di Barbisano, che non è stato interessato dalle fiamme. I fedeli, nel frattempo, si sono subito mobilitati a sostegno del parroco, portando in canonica a Sernaglia della Battaglia, il necessario per dormire a don Carlo Maccari e non è escluso che, in questi giorni, venga aperta anche una colletta per aiutare la parrocchia.

L'altro incendio

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio è invece andato a fuoco un ricovero attrezzi in via Paganini a Vittorio Veneto. Erano le due di notte quando la famiglia residente nella casa attigua al ricovero attrezzi ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano in supporto. Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente, ma i danni al ricovero attrezzi sono stati ingenti.