Incendio in un capannone con tetto in eternit: intervengono i vigili del fuoco

Dalle 6.10 di questa mattina, martedì 27 luglio, i vigili del fuoco di Treviso e Motta di Livenza sono intervenuti con quattro squadre per un incendio divampato in un capannone di circa 70-80 metri, con copertura in eternit, adibito a ricovero attrezzi. All'interno della struttura sono andati a fuoco anche un trattore e della legna.

L'incendio è avvenuto a Fagarè della Battaglia in via Postumia est. Sul posto anche una squadra per la decontaminazione degli operatori ed una di movimento terra per la messa in sicurezza dell'area. I carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti del caso: da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'origine del rogo sia stata accidentale. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a mezzogiorno.