Incendio in un capannone con tetto in eternit: vigili del fuoco al lavoro

Dalle 6.10 di questa mattina, martedì 27 luglio, i vigili del fuoco di Treviso e Motta di Livenza sono al lavoro con quattro squadre per un incendio divampato in un piccolo capannone di 70-80 metri circa con copertura in eternit, adibito a ricovero attrezzi con all'interno un trattore e della legna. L'incendio è avvenuto a San Biagio di Callalta in via Postumia est. Sul posto anche una squadra per la decontaminazione degli operatori ed una di movimento terra per la messa in sicurezza dell'area.