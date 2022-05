A fuoco un capannone per la coltivazione del radicchio: fiamme domante nella notte

Stanotte, verso le ore 2 in via Cornarotta a Quinto di Treviso, presso un capannone agricolo, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha distrutto nylon e tessuti per la coltivazione del radicchio e altre attrezzature agricole. Le fiamme sono però fortunatamente state domate da vigili del fuoco di Treviso in breve tempo, tanto che nessuno è rimasto ferito, mentre i danni (comunque ingenti) sono ancora da quantificare. Sul caso indagano ora i carabinieri della Stazione di Zero Branco.