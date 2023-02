Incendio in un capannone abbandonato, allarme a Spresiano

Pochi giorni dopo l'imponente rogo alla Asolo Gold di San Zenone degli Ezzelini, un nuovo incendio ha interessato un capannone (questa volta in disuso) nella zona industriale di Spresiano, in Via Dante Alighieri, a poca distanza dalla discoteca Odissea.

L'allarme è scattato verso le 17.40 da residenti e automobilisti in transito che hanno notato un'imponente nube di fumo nero da uno dei capannoni abbandonati dietro l'azienda Vetrotecnica Ligure. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, Conegliano e Treviso. L'area interessata dalle fiamme è di circa mille metri quadrati, ingenti i danni al capannone. Fortunatamente, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta o ferita nel rogo.