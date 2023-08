Incendio in carcere, detenuto dà fuoco alla cella: cinque poliziotti in ospedale

Resta altissima la tensione nel carcere di Santa Bona a Treviso dove domenica sera, 20 agosto, un detenuto 36enne tunisino ha seminato il caos dando fuoco alla cella in cui si trovava. Sette gli agenti di polizia penitenziaria sono intervenuti per spegnere le fiamme ma quattro di loro sono rimasti intossicati finendo in ospedale insieme a un quinto poliziotto che ha rimediato la lesione del polso nel tentativo di fermare il detenuto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'allarme è scattato verso le 22.30: il 36enne tunisino ha usato dei giornali per dare fuoco a lenzuola e coperte. In pochi minuti le fiamme sono divampate in maniera importante nella cella. Sette agenti di polizia penitenziaria sono arrivati con estintori e maschere antincendio ma a quel punto il 36enne si è scagliato contro uno degli agenti aggrdendolo. Dopo una decine di minuti il prigioniero viene bloccato, i poliziotti riescono ad evitare il peggio evitando che l'incendio si propaghi ma quattro di loro restano lievemente intossicati dal fumo. Il quinto agente, quello aggredito, sarà portato anche lui in pronto soccorso con una prognosi di quasi un mese. La situazione a Santa Bona torna alla normalità solo verso le 4.30 di notte.