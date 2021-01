Incendio in una casa colonica: cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro

Dopo le prime chiamate arrivate intorno alle 15.10 di sabato 9 gennaio, cinque squadre di vigili del fuoco da Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso, con due autopompe serbatoio, due autobotte e l'autoscala sono intervenute in Via Molinara a Godega di Sant'Urbano per un incendio in una casa colonica a tre piani.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri visto che, nel casolare, vivono in affitto nove persone di origine romena dipendenti di un'azienda agricola della zona. Nel momento in cui è scoppiato l'incendio i nove operai erano al lavoro e sono quindi riusciti a salvarsi. I vigili del fuoco, date le dimensioni dell'incendio, hanno impegato diverse ore per domare le fiamme. Gravissimi i danni all'edificio.